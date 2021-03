Picerno, buona la prima di Palo con doppio Albadoro: stesa l'Andria

Esordio con vittoria per Antonio Palo. Il ritorno al Mancinelli coincide con il ritorno al successo interno dopo 73 giorni per il Picerno. Decide una doppietta di uno straordinario Diego Albadoro che sfrutta gli assist del compagno di squadra Walter Guerra e regala tre punti fondamentali in chiave promozione. Eppure dopo l'iniziale vantaggio al 6', i padroni di casa erano rimasti in 10 per l'espulsione di Ciccio Dettori al 29', ma hanno saputo tenere testa alla Fidelis Andria mai in grado di impensierire seriamente Giuliani. In attesa del recupero di Gravina di mercoledì è stato inviato un segnale importante al campionato.