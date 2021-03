Udinese-Sassuolo 2-0, i neroverdi affondano alla Dacia Arena

Il Sassuolo affonda alla Dacia Arena di Udine, 2-0 il risultato finale in favore dei bianconeri allenati da Luca Gotti. Mister De Zerbi lascia inizialmente in panchina Caputo e Djuricic in favore di Traorè e Raspadori. Mentre nei friulani tutti presenti i big della squadra.

Nel primo tempo il Sassuolo soffre il pressing dei padroni di casa e non riesce ad creare il suo gioco, sono invece i bianconeri a trovare il gol con Fernando Llorente, alla prima gioia in bianconero, su assist di Molina. Nella ripresa De Zerbi mette dentro Caputo e Djuricic, ma la musica non cambia. L'Udinese abbassa il baricentro lasciando campo al Sassuolo che però fatica ad innescare i suoi attaccanti. Anzi, nel finale subisce il gol del 2-0 ad opera di Pereyra su assist di De Paul. Poco prima era stato assegnato, e poi tolto dal VAR, un calcio di rigore ai bianconeri per un presunto fallo di mano in area di Locatelli. Finisce cosi 2-0 per l'Udinese che sale a quota 32 punti, il Sassuolo rimane fermo a 36.