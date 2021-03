La Juventus non molla e con un Chiesa così sogna anche Mancini

Ronaldo in panchina, Ramsey e Rabiot a centrocampo coadiuvati da Danilo che spesso viene a prendere palla davanti la difesa per sbrogliare la matassa e smistare palloni, così come faceva ad inizio carriera nel Santos, per poi tornare nella linea bassa di difesa. Primi minuti solo Lazio, poi la Juventus si sveglia con la fucilata di Rabiot, che sveste i panni da Duca e decide di salire in cattedra con tutte le scarpe salendo dalla sedia. Grinta e cuore per la rimonta, gli ingredienti vincenti che accompagnano la Signora da sempre e la spingono ad andare oltre l'evidente errore di Massa su un rigore non assegnato quando il risultato era ancora di 1-0.

E' stata la serata di Morata, autore di una doppietta d'autore per il 3-1 finale, ma sopratutto quella di Chiesa. E' il 23enne l'uomo copertina dei bianconeri, arrivato con scetticismo (per la cifra spesa) e realizzatore di 6 gol in 22 presenze in campionato più i 2 segnati in Champions League. Le statistiche le lasciamo agli almanacchi, così vogliamo soffermarci sulla voglia di non mollare e sulla foga agonistica messa in campo da Federico su ogni pallone. Tutto ciò farà comodo a Roberto Mancini quest'estate, quando l'ex Fiorentina svestirà i panni bianconeri per indossare l'Azzurro. L'autentica faccia dello spirito battagliero italiano pronto a trascinare anche i compagni più grandi.