Palermo-Juve Stabia, formazioni ufficiali: out Borrelli, c'è Floriano

Le formazioni ufficiali della gara Palermo-Juve Stabia, valevole per la 29a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00.

PALERMO: 1 Pelagotti; 16 Peretti, 5 Palazzi, 4 Accardi (C.); 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 10 Silipo, 7 Floriano; 17 Lucca.Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 11 Santana, 13 Lancini, 20 Kanoute, 21 Broh, 23 Rauti, 24 Somma, 26 Marong.

JUVE STABIA: 25 Russo; 13 Mulè, 28 Esposito, 4 Elizalde; 2 Lia, 8 Scaccabarozzi, 14 Berardocco (C.), 3 Rizzo; 33 Fantacci; 10 Marotta, 17 Guarracino.Allenatore: Padalino

A disposizione: 23 Lazzari, 26 Gianfagna, 15 Iannoni, 16 Bovo, 18 Ripa, 24 Caldore, 29 Borrelli, 30 Suciu, 31 Oliva.

ARBITRO: Cristian Cudini (Fermo).