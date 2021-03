Freschezza & qualità, il Novara stende il Lecco 3-0!

Il Novara ottiene una roboante e meritata vittoria per 3-0 al termine della sfida contro un Lecco che arrivava al "Piola" da imbattuto nel 2021. Gol di pregevolissima fattura e tante giocate di qualità per gli azzurri che hanno regalato una domenica da leoni ai propri sostenitori. Da segnalare sull'uno a zero un importante intervento di Lanni a salvare il risultato. Primo gol azzurro per Migliorini, Zunno ormai "on fire", Panico torna ai suoi livelli e chiude la contesa.

Come arrivano le squadre Il Novara viene da tre risultati utili consecutivi al Piola e più in generale sembra in ripresa avendo perso solo due delle ultime otto gare, entrambe sconfitte sfortunate e contestate dai piemontesi, con Pontedera e Juve U23. Proprio la gara con i giovani bianconeri è stata funesta per gli azzurri, sconfitti nel tempo di recupero dopo aver giocato buona parte della gara in dieci ed avere chiuso in 9 per l'infortunio di Cagnano. Azzurri quindi che affronteranno il Lecco senza diversi titolari. I blucelesti sono in grande forma e non hanno mai perso nel 2021, con 11 risultati utili consecutivi. Cinque vittorie nelle ultime 6 per i ragazzi di D'Agostino, reduci dal 2-1 di rimonta al Renate e che ora puntano decisamente in alto in classifica, con la vetta che dista solo 5 punti.

Le formazioni Mister Banchieri deve far fronte alle defezioni in terza linea di Bove e Cagnano e sceglie Migliorini ed il giovane Colombini. Torna in campo fra i titolari Piscitella, panchina per Malotti e Rossetti. Buzzegoli out, dentro i più giovani Collodel e Schiavi, con la fascia di capitano al braccio; D'Agostino ha perso Merli Sala appiedato dal giudice sportivo e al suo posto schiera Celjak. Indisponibili Mastroianni e Galli, il tecnico inserisce fra i titolari Masini, uno dei 4 cambi in formazione rispetto alla gara vinta sul Renate.

Partenza sprint, Migliorini in gol Calcio d'inizio ed il Novara pare subito caldo, in palla. Il 5' è già un minuto chiave: punizione di Lanini dalla distanza che chiama Pissardo all'intervento in angolo. Sugli sviluppi del corner cross dalla sinistra di Colombini che trova Migliorini nel cuore dell'area, la pregevole girata volante del centralone si infila in rete alla destra del numero 1 ospite. D'Agostino temeva una partenza a razzo degli azzurri, ci aveva visto giusto. Al 7' tiro di Collodel deviato, Pissardo para in tuffo. Al 16' reazione lecchese con un perfetto cross di Azzi che col giro giusto serve Capogna a pochi metri da Lanni, il colpo di testa dell'ex Gozzano è centrale e grazia il Novara. I minuti passano, gli azzurri giocano bene e la manovra scorre piuttosto fluida, specialmente a destra con ottimi scambi fra Corsinelli, Zunno e Lanini. Gli ospiti subiscono ma hanno qualità e quando ripartono fanno sempre drizzare le antenne a Pogliano e compagni.

Lanni stoppa Capogna, capolavoro Zunno Al 36' mischia in area azzurra, un uomo va giù ma l'arbitro fa giocare; la palla danza nell'area piccola dove Capogna prova a concludere tre volte fra una selva di gambe azzurre, sul terzo tentativo Lanni evita con un riflesso il gol del pareggio. Nel finale cresce la formazione di D'Agostino, il Novara si rintana nella propria trequarti ma riparte con qualità e uomini. Nell'unico minuto di recupero e su una ripartenza Zunno si inventa il raddoppio: fuga sul centrosinistra ed ingresso in area, piroetta ad evitare tre uomini e tiro a giro di destro sul secondo palo, con Pissardo proteso invano in tuffo. Bellissimo 2-0 e duplice fischio.

Botta e risposta, gara frizzante Nell'intervallo D'Agostino boccia Masini, alza a centrocampo Celjak ed inserisce Marzorati nel pacchetto dei tre in difesa. Al 3' su una respinta aerea gli azzurri lasciano il pallone a Mangni che prova a coordinarsi al volo ma mette alto sulla traversa. Al 5' dopo un'azione elaborata Zunno va al tiro dal limite, la bella soluzione incrociata termina sul fondo di poco. Tre minuti dopo è Azzi con un bel tiro a giro a sfiorare la traversa. Al 12' bordata di Panico dalla distanza, Pissardo mette in angolo con affanno. Al quarto d'ora grande contropiede di Lanini che, arrivato sul fondo, sterza. Sul suggerimento in area piccola Zunno viene anticipato di un soffio.

Panico tris, i lombardi si arrendono Al 19' arriva il terzo sigillo azzurro. Panico riceve un lancio a va a sfidare la difesa bluceleste in un 3 contro uno. Una finta e si libera al tiro, rimpallato da un difensore. Sulla ribattuta è lesto a calciare rasoterra di prima nell'angolino basso, per Pissardo niente da fare per la terza volta, gara in ghiaccio per gli azzurri. La girandola dei cambi, invero cominciata poco prima con una sostituzione per parte, serve più a dare freschezza o minutaggio a chi gioca meno che a cambiare le sorti di un incontro che pare già più che segnato per entrambi gli allenatori. I lecchesi issano bandiera bianca ed entrano nell'ordine di idee che sì, al "Piola" arriverà la prima sconfitta del 2021.

Ultimi colpi, Cisco fa e disfa Al 36' ci prova ancora Azzi da fuori, non trovando la porta per questione di centimetri. Al 38' Lanini si libera a sinistra, ignora Buzzegoli che aveva trovato un goloso corridoio centrale e serve Cisco sull'out di destra. L'esterno veneto manda due avversari al bar con una finta ma rovina tutto calciando alto da favorevole posizione. Al 90' Emmausso trova un bel corridoio per Marotta sul lato corto dell'area ma il suggerimento arretrato del classe '89 non trova compagni. Al 93' Azzi svetta su angolo ma ancora non trova i pali di Lanni. E' l'ultimo sussulto prima del meritato trionfo azzurro. Novara a quota 34, il Lecco si ferma a 50.

NOVARA - LECCO 3 - 0

Reti: 5' Migliorini, 46' Zunno, 19'st Panico.

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli (30'st Lamanna), Migliorini (24'st Buzzegoli), Pogliano, Colombini (24'st Bellich); Schiavi, Collodel; Zunno (30'st Cisco), Lanini, Piscitella (16'st Malotti); Panico. A disp: Desjardins, Moreo, Gonzalez, Pagani, Bianchi, Rossetti, Pellegrini. All.: Banchieri.

Lecco (3-4-1-2): Pissardo; Celjak, Malgrati, Cauz (30'st Nannini); Masini (1'st Marzorati), Bolzoni (14'st Marotta), Foglia (30'st Lora), Azzi; Mangni (25'st Emmausso), Iocolano; Capogna. A disp: Borsellini, Liguori, Purro, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All.: D'Agostino.

Arbitro: Sig. De Tommaso di Rimini

Note: angoli 5-2; ammoniti Zunno per il Novara, Malgrati e Nannini per il Lecco; recuperi 1' pt, 5'st.