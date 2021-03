Borgosesia-Sanremese 1-1, punto sofferto per i granata

Finisce uno a uno il match della ventiquattresima giornata del girone A di Serie D tra Borgosesia e Sanremese, un punto che cambia poco nella classifica dei granata ma che dà continuità dopo la vittoria di Fossano. La Sanremese avrebbe meritato qualcosa in più anche se ha rischiato su qualche ripartenza quando già il Borgosesia era avanti uno a zero.

Il Borgosesia la sblocca subito e va al riposo in vantaggio Borgosesia senza Confalonieri squalificato, Sanremese con quattro assenze di peso una per reparto, mancano Gennaro, Gerace, Murgia e bomber Pellicano. Si mettono subito bene le cose per il Borgosesia, punizione di Bramante per Aloia che di prima intenzione calcia e trova la rete del vantaggio con l’aiuto del palo, male la difesa dei liguri nella circostanza; al 7’ bel destro di Szafran che termina a fil di palo. Il match cambia subito, i granata arretrano troppo il baricentro e la Sanremese stringe d’assedio la difesa di casa, al 17’ volee dell’ex Gozzano Mikhaylovskiy che non inquadra la porta, al 22’ Danovaro serve Convitto su cui è miracoloso Barlocco che un minuto più tardi replica sempre su Convitto; al 27’ si rivede finalmente il Borgosesia con Bramante, la respinta di Dragone è incerta e sul cross del fantasista granata Cortinovis calcia sull’esterno della rete. Bene i padroni di casa che hanno due occasioni con Aloia ma prima l’attaccante difetta di mira e successivamente è troppo centrale il suo destro per impensierire Dragone, grande occasione sempre per Bramante prima dell’intervallo, su assist di Monteleone calcia di potenza su Dragone che è reattivo e sventa la minaccia.

La Sanremese trova il pareggio ma non riesce a conquistare i tre punti Entra Romano ed è subito pericoloso con una sponda a Vita che calcia di potenza ma Barlocco c’è, al 22’ ancora Vita sotto misura manda alto da buona posizione. Al 27’ la Sanremese agguanta il meritato pareggio con Demontis che dalla distanza batte Barlocco non esente da colpe nella circostanza; reazione d’orgoglio del Borgosesia, Aloia impegna Dragone in corner. Finale in forcing per la Sanremese che vuole la vittoia, al 40’ Demontis impegna Barlocco che è bravissimo al 42’ su Bregliano, finale di paura per i granata che conquistano un punto prezioso e faticoso.

BORGOSESIA-SANREMESE 1-1

Marcatori: 3’Aloia (B), 27’st Demontis (S),

Borgosesia (3-5-2): Barlocco; Iannacone, Vecchi, Bajic; Monteleone, Szafran (19’st Areco), Gerace (42’st Matera), Perego, Cortinovis; Bramante, Aloia (31’st Beretta). A disposizione: Xausa, Menga, Baiardi, Pettinaroli, Rivi, Sapone. All. Rossini

Sanremese (4-2-3-1): Dragone; Danovaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Ponzio (19’st Lodovici, 25’st Fava); Demontis, Fenati (1’st Romano); Miccoli, Gagliardi, Convitto; Vita. A disposizione: Giletta, Pici, Castaldo, Lo Bosco, Gemignani, Doratiotto. All. Correale

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Note: Corner 3-11. Ammoniti Bramante, Barlocco e Beretta per il Borgosesia, Demontis e Dragone per la Sanremese. Match giocato a porte chiuse.