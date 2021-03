La Gelbison fa tris, battuto il Troina

Con il risultato di 3 a 1 la Gelbison ha vinto oggi al Morra contro il Troina. La rosa di Mister Giuseppe Ferazzoli cercava continuità nei risultati positivi e l’ha ottenuta mettono in discesa la gara nel primo tempo con le reti di Sparacello, Uliano e Mesina il neo acquisto che oggi ha esordito con la maglia rossoblù.

La Gelbison parte subito forte cercando la via della rete con Mesina, al terzo, che però non trova la porta del Troina. I padroni di casa passano all’ottavo minuto con Sparacello, che dall’interno dell’area trova, con un bel diagonale, il varco giusto che sblocca l’incontro. Al 19′ Aiolfi, estremo difensore siciliano, salva i suoi dal raddoppio chiudendo sul colpo di testa ravvicinato di Mesina, all’esordio con la maglia rossoblù. Il 2-0 giunge però al 22′ su rigore, causato da un fallo di mano di Guerci che si becca il rosso dopo aver salvato il pallone con le mani sulla linea. Capitan Uliano dagli undici metri non sbaglia confermandosi implacabile dal dischetto. L’arbitro fa ripetere il tiro per la presenza di un calciatore in area. Uliano non sbaglia e segna il 2 a 0 per la Gelbison. Dopo una timida reazione ospite, che chiama D’Agostino a qualche intervento ordinario, arriva il tris vallese. È proprio Mesina, giunto a Vallo della Lucania in settimana, a timbrare il cartellino alla sua prima al “Morra” per il 3-0 che chiude virtualmente la gara.

La ripresa

Il secondo tempo, ripartito dal 3-0 della Gelbison sul Troina, vede gli ospiti partire bene. Gli sforzi siciliani vengono premiati al 12’ quando viene concesso il secondo rigore di giornata, stavolta per gli ennesi. Dal dischetto Ficarrotta supera D’Agostino, spiazzandolo, e accorcia le distanze. I vallesi cercano di alzare il baricentro e con Uliano si fanno vedere al quarto d’ora. Con il passare dei minuti i ritmi calano e, complice la girandola dei cambi, il gioco risulta molto spezzettato. Al 32′ Giuffrida impegna ancora D’Agostino, che abbassa nuovamente la saracinesca. Termina cosi per 3-1, con altri tre punti in cassaforte per la Gelbison che sale a 39 punti confermando il secondo posto.

Il tabellino

Gelbison-Troina 3-1

Marcatori :8′ Sparacello, 22′ rig. Uliano, 35′ Mesina-57′ rig. Ficarrotta

GELBISON: D’Agostino; Maiorino (90′ Rossi), Romano, Mautone; Onda, Uliano, Mesina (73′ Stancarone), Pipolo (86′ Guadagno), De Foglio; Sparacello, Bonfini.A disp.: Simoncelli, Zollo, Di Fiore, Coro, Iasevoli, Ziroli. All. Ferazzoli.

TROINA: Aiolfi; Giuffrida, Neri, Longo, Ciccone; Di Grazia, Guerci, Kamara; Ficarrotta, Santoro, Aperi.A disp.: Li Volsi, Puleo, Diara, Rizzo, Popolo, Mascara, Palermo, Cenci, Dembele. All. Mascara.

Arbitro: Cannata di Faenza

Assistenti: Festa-Andreano

Espulso al 21′ Guerci

Recupero: 1′ pt, 4’st