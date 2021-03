Turris-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco le formazioni di Turris e Foggia, nel posticipo valevole per la 29a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

FORMAZIONI UFFICIALI - Questi i ventidue titolari scelti dai due allenatori:

TURRIS: Lonoce, Ferretti, Lorenzini, Loreto, Da Dalt, Romano, Tascone, D'Ignazio, Perdano, Giannone, Boiciuc. All. Caneo

FOGGIA: Fumagalli, Anelli, Gavazzi, Del Prete, Kalombo, Garofalo, Morrone, Salvi, Di Jenno, Curcio, D'andrea. All. Marchionni