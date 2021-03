Doppio Curcio, il Foggia torna al successo: 1-3 alla Turris

Torna alla vittoria il Foggia. I rossoneri superano 3-1 in trasferta la Turris grazie alla doppietta di Curcio e all'autogol di Ferretti e conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza.

CRONACA - Caneo si affida al 3-4-2-1 con Persano e Giannone che agiscono sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che è Boiciuc. Dalla parte opposta consueto 3-5-2 per Marchionni con Curcio-D'Andrea coppia d'attacco.

La prima occasione del match è di marca locale con Giannone che al 4' si mette in proprio e sfiora il palo con un gran tiro a giro. Tre minuti dopo Persano impegna Fumagalli con una conclusione insidiosa che il numero uno rossonero blocca senza problemi. Al 7' il Foggia perde per infortunio Salvi, che viene immediatamente sostituito da Vitale. Al 17' i rossoneri si fanno vedere con Garofalo che ci prova dalla distanza, conclusione fuori misura e palla che termina ampiamente a lato. Passano ulteriori sei minuti e la squadra di Marchionni trova il vantaggio con Curcio: magia del numero dieci rossonero che riceve spalle alla porta, si alza il pallone e lascia parte un tiro in acrobazia che non lascia scampo a Lonoce. Neanche il tempo di esultare per la compagine dauna che la Turris ripristina il pareggio: sugli sviluppi di un corner, Loreto colpisce a rete, Fumagalli respinge ma lo stesso Loreto è lesto a ribadire in rete il pallone. Allo scadere della prima frazione di gioco Tascone sciupa una buona occasione sparando alto sopra la traversa dal limite d'area.

La ripresa si apre senza cambi. Al 56' la Turris rimane in dieci per via dell'espulsione di Lorenzini. Due minuti più tardi siluro di Giannone dal limite dell'area, grandissima respinta di Fumagalli che riesce a deviare in angolo. Con il passare dei minuti il Foggia prende sempre più campo e all'80' trova la rete del nuovo vantaggio: cross dalla destra di Vitale a cercare D'Andrea, Ferretti anticipa tutti ed indirizza involontariamente la sfera nella propria porta. Nel finale i rossoneri calano anche il tris: D'Andrea dalla destra pennella al centro per l'accorrente Curcio che dal limite si coordina e trafigge Lonoce con un rasoterra. Vengono concessi quattro minuti di recupero nella quale non accade però nulla: il Foggia difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo.