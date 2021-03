Benevento. Viola la mente, Gaich il braccio armato: così ci si salva

E' stato un pareggio con luci ed ombre quello ottenuto sabato pomeriggio dal Benevento sul campo dello Spezia, diretta concorrente nella corsa alla salvezza dei giallorossi.

La luce più "abbagliante" è stata sicuramente quella accesa da Gaich: l'argentino si è presentato al debutto da titolare nel migliore dei modi, facendo una cosa, segnare, che al Benevento mancava da 3 partite ma soprattutto facendo vedere movimenti da vera prima punta.

La prestazione del Benevento, nonostante le assenze, è stata tutto sommato buona, specie nella prima parte di gara quando le forze erano più fresche. Nella ripresa, con il subentrare della stanchezza, il baricentro è calato ed i giallorossi hanno finito col farsi schiacciare nella propria metà campo dallo Spezia che, grazie ai cambi, ha inserito la vivacità di elementi come Maggiore e Verde, dai cui piedi è passato il pareggio.

Vista l'assenza di un mese di Depaoli e Letizia, il modulo con tre centrali visto in Liguria potrebbe essere riproposto anche contro la Fiorentina: uno schieramento che la Strega ha mostrato di "digerire" bene e che potrà dare sicuramente frutti migliori se preparato con una normale settimana di lavoro come quella che precede l'impegno con i viola.

Dicevamo di Gaich e della sua buona prestazione condito da un gol da attaccante di razza ma non possiamo non sottolineare la gara, l'ennesima, disputata da Viola: suo l'assist per l'argentino in occasione del vantaggio ma anche tanti altri palloni distribuiti ai compagni. Possiamo con fermezza affermare che Viola si è, con assoluto merito, preso le chiavi del centrocampo del Benevento e che la sua presenza in campo alza tantissimo la cifra tecnica dell'intera squadra.

Vista la condizione della Fiorentina, reduce dal pareggio interno ottenuto in extremis contro il Parma, e la prestazione del Benevento di sabato pomeriggio, la gara contro i ragazzi di Prandelli sembra molto alla portata dei giallorossi che potrebbero, gli scongiuri sono d'obbligo, bissare il successo ottenuto all'andata al "Franchi".