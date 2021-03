Vibonese-Casertana 1-1. Tutto in 1': a Santoro risponde Parigi

Pochi secondi decidono la storia di una partita controllata in lungo e in largo dalla Casertana. Un botta e risposta che fissa il risultato sull'1-1. Ed è tutto qui il rammarico. Santoro la sblocca su punizione al 53'; nemmeno il tempo di mettere la palla a centrocampo che arriva il pari di Parigi. Una parentesi in una gara in cui i falchetti hanno esercitato una pressione continua ed asfissiante. Nella parte finale del match il meritato vantaggio potrebbe materializzarsi, ma i tentativi di Icardi, Cuppone e Longo non riescono a portare i frutti sperati. Un punto esterno, un altro tassello nella classifica dei rossoblu. Sotto con la prossima.

IL TABELLINO

VIBONESE-CASERTANA 1-1

VIBONESE:Marson, Marhous, Redolfi, Sciacca, Ciotti, Tumbarello (42' st Murati), Ambro (26' st Bachini), Statella (32' pt Cattaneo), Parigi (42' st Spina), Laaribi, Plescia. All.: Roselli

A disp.: Mengoni, La Ragione, Berardi, Falla, Leone, Di Santo, Mancino, Fomov.

CASERTANA: Avella, Santoro, Buschiazzo, Carillo, Matese (33' st Varesanovic), Hadziosmanovic, Turchetta (29' st Matos), Icardi, Cuppone (33' st Longo), Pacilli (16' st Rosso), Del Grosso. All.: Guidi

A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Ciriello, De Lucia, Polito, Rillo.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: 8' st Santoro, 9' st Parigi

Ammoniti: Cuppone, Matese, Parigi