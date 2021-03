Potenza, da Marcone a Baclet tutti i reparti stanno funzionando

Dall'esordio contro il Foggia all'impresa storica di Bari, la mano di Fabio Gallo sul Potenza si sta enormemente vedendo. Nella gara d'esordio al Viviani da squalificato, il tecnico lombardo era partito con il modulo del predecessore e nella ripresa era passato al suo marchio di fabbrica, dal 3-5-2 al 4-3-1-2 dando un segnale offensivo non indifferente. I rossoblu hanno aggredito meglio la metà campo dei satanelli ed è stato un buon viatico per Teramo 10 giorni più tardi (intanto c'era stato il rinvio di Potenza-Ternana di sabato 12), dove è arrivato un successo importante con la prima doppietta stagionale di Romero e la rovesciata pazzesca di Ricci. Nella domenica successiva il Potenza resta in 9 per le espulsioni di Ricci e Coppola, ma nel mezzo sbaglia un rigore contro la Virtus Francavilla con Mazzeo, dimostrando di essere in partita nonostante le difficoltà dell'uomo in meno per tutto il secondo tempo (soltanto nel finale si era raggiunta la parità numerica per soli 10' per il rosso estratto dal direttore di gara all'ospite Mastropietro). Il turno successivo vede i rossoblu non disputare la gara di Cava dei Tirreni e le energie positive vengono sprigionate nel turno infrasettimanale di martedì scorso contro la Turris: rigore di Baclet e raddoppio di Sandri, prima della rete campana di Romano a 5' dalla fine che accorcia le distanze. Ma il massimo della maturazione del percorso sotto la gestione Gallo in un mese di Potenza viene raggiunta ieri a Bari: tutti i titolari schierati contro la Turris vengono riproposti al San Nicola ed è 0-2 con doppio Baclet. Per l'attaccante parigino sono 10 le presenze in questo campionato, di cui 2 da titolare, 185 minuti giocati e 4 gol segnati (media di 1 gol ogni 46,25 minuti). Marcone para di tutto, Gigli è monumentale nelle chiusure difensive e Di Livio da trequartista è completamente rinato. I tre citati hanno fornito una presatazione sopra le righe per un successo da capogiro e da ricordare negli anni.