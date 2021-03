Benevento. Tra Schiattarella e Insigne è pace fatta

Mister Inzaghi lo aveva già anticipato nel post-partita di La Spezia: Roberto Insigne e Pasquale Schiattarella, i due calciatori del Benevento "puniti" con la mancata convocazione per il match in Liguria dopo un battibecco durante la rifinitura dello scorso venerdì, rientreranno in gruppo dall'allenamento di domani.

Nel frattempo, i due hanno sancito la pace via social: lo stesso Schiattarella ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale i due appaiono insieme e allegri. Alla foto fa da cornice la frase: "Dopo la pioggia c’è sempre il sole".