IamC - Sassuolo, opzionato un 19enne greco della Virtus Entella

Il classe 2001 Ilias Koutsoupias ad un passo dal Sassuolo. E' quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione in queste ore, col talento della Virtus Entella opzionato dalla società neroverde pronta a comporre in rosa il duo greco con Kyriakopoulos. Koutsoupias in stagione si sta mettendo in mostra in Serie B dopo una stagione in prestito nella primavera del Bologna, con il club di Chiavari che ha sempre creduto in lui tanto da non perdere mai il controllo del cartellino nonostante le avance dei felsinei. Centrocampista dalla duttilità tattica pregiata e con grande capacità di incidere con gli inserimenti senza palla fanno di lui un prospetto molto gradito al tecnico De Zerbi, pronto quest'estate ad abbracciare il talentino per plasmarlo a suo piacimento.