L'Assessore Cupparo a tutto tondo a Carina Tv su diversi aspetti

E' intervenuto stasera a Carina Tv nell'ambito della trasmissione "Il Calcio del Lunedì" l'Assessore alle Attività Produttive Franco Cupparo con diverse tematiche sul calcio. Tra il "suo" Francavilla, lo stanziamento dei fondi per lo stadio del Lagonegro e la questione stadio di Potenza, l'ex presidente della società sinnica a tutto tondo ha affrontato molti temi. Nel dettaglio vi elenchiamo le situazioni delle tre realtà lucane.

FRANCAVILLA - I problemi sono diversi nei piccoli paesi ed è difficile fare calcio. Fino alla fine onoreremo gli impegni. Mister Lazic stamattina si voleva dimettere e mio figlio (il presidente Tonino, ndr) ha detto abbiamo iniziato insieme e dobbiamo finire insieme. Sono sicuro che Lazic difficilmente allenerà un'altra squadra che non sia Francavilla perché è troppo innamorato della nostra squadra. Gode della stima della nostra famiglia e della nostra città.

LAGONEGRO - Sono stato contattato dall'Assessore Fanelli e il Consigliere Bellettieri per una delucidazione in merito al contributo per lo stadio di Lagonegro di 655mila euro. Ci sono delle norme che non vanno trascurate ed è un bando approvato nel 2016. Purtroppo ci sono stati problemi tra sindaci e commissari e il primo cittadino (Di Lascio, ndr) ci ha chiesto di programmare i finanziamenti e noi lo abbiamo approvato.

POTENZA - Il Presidente Caiata è venuto da noi in Regione e abbiamo deciso di bandire un fondo "Sport Promo Turismo Basilicata", rivolte alle società sportive professionistiche lucane per un importo di 260mila euro. E' stato approvato con il D.G.R. del 24 luglio 2020 e lo sportello per le domande si è chiuso il 24 agosto e hanno presentato domanda 8 società sportive, di cui 2 non ammesse e 6 ammesse. Il 13 ottobre è stato liquidato il contributo a 4 società in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, ndr). Al Potenza non sono stati liquidati 65mila e al Picerno per 14mila euro perché il DURC non era regolare. Il Potenza ha trasmesso il DURC regolare il 10 febbraio scorso e all'approvazione del bilancio avrà i 65mila euro. La società rossoblu ha preso il contributo più alto delle società professionistiche. Inoltre abbiamo inoltrato a novembre 2020 la scheda di progetto per un importo di 12 milioni di euro da destinare a un nuovo impianto della città di Potenza.