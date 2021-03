Pistoiese-Pro Vercelli 0-1, sempre più seconda la Pro

Tre punti importanti per la Pro Vercelli a Pistoia, un gol di Gatto permette alle bianche casacche di arrivare al big match di domenica con la possibilità di sorpassare il Como in caso di vittoria. Match condizionato dal rosso di Salvi dopo dieci minuti, brava la Pistoiese a restare in partita fino al novantesimo ma non basta.

La cronaca Al 5’ primo cartellino giallo del match per Salvi per fallo su Costantino, sette minuti lo stesso Salvi si ripete lasciando i suoi in dieci uomini dopo poco più di dieci minuti di gioco; il copione del match è chiarissimo, la Pro attacca e la Pistoiese cerca di chiudere tutti i varchi, al 22’ Nielsen su sponda di Costantino non inquadra la porta, al 31’ annullata una rete a Costantino per fuorigioco, al 39’ la Pro Vercelli passa in vantaggio con Gatto che con un colpo di testa su assist di Hristova batte l’estremo di casa.

La Pro attacca a testa bassa dopo la pausa a caccia del due a zero, Gatto, Hristov e ancora Gatto ci vanno vicino, la fase centrale di tempo non riserva particolari emozioni, la Pro controlla la sfida ma rischia tantissimo al secondo minuto di recupero quando Pierozzi da buona posizione grazia Saro.