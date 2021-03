Modesto: “Orgoglioso della mia squadra”

Vittoria esterna sofferta per la Pro Vercelli che passa uno a zero in casa della Pistoiese e rimane in scia del Como per la soddisfazione di mister Modesto: “Abbiamo una continuità di risultati impressionante, merito dei ragazzi che lavorano duramente durante la settimana. Oggi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, peccato non essere riusciti a chiudere la partita; non è mai scontato fare tre punti fuori casa. Gatto sta rendendo tantissimo, sta crescendo settimana dopo settimana e le sue giocate possono fare la differenza.

Sono orgoglioso di questo gruppo, riposiamoci e pensiamo al Como”.