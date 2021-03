Su accordo intercorso tra le due società, la Lega Pro ha ratificato l’anticipo alle ore 14 (rispetto all'iniziale orario delle 15) dell’incontro Turris-Catania, match valido per la dodicesima giornata del girone di ritorno di serie C, in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì 17 marzo.

Ufficio stampa Turris