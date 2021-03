Domani il derby Rotonda-Castrovillari sarà trasmesso gratuitamente

Il derby del Pollino Rotonda-Castrovillari in programma domani al Di Sanzo alle 14.30 sarà trasmesso gratuitamente. E' il presidente onorario Franco Bruno ad annunciarlo attraverso la pagina Facebook ella società biancoverde: “In occasione del derby del Pollino, e soprattutto in occasione del Centenario del Castrovillari, per dare una opportunità ai tanti tifosi rossoneri e biancoverdi, sparsi sul territorio nazionale, si è deciso di trasmettere gratuitamente la gara di domani sulla nostra pagina ufficiale e sul sito www.italiacable.it Un pensiero dedicato a tutti gli sportivi ed appassionati ed al tempo stesso per sancire ancora una volta il legame sportivo di stima e rispetto con la società del Castrovillari.Certo che domani vivremo una giornata di sano sport, auguro a tutti gli sportivi buona visione! Si ricorda, inoltre, che il derby sarà visibile sul d.t. Mediasud canale 876 alle ore 21 di domani”.