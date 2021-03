Serie D, domani si giocano tredici recuperi: programma e arbitri

La Serie D torna in campo domani, mercoledì 10 marzo (ore 14.30 a porte chiuse) con la disputa di ben 13 recuperi dei diciassette programmati in un primo momento. Posticipata a sabato la sfida del Girone F tra FC Matese e Real Giulianova. Cambio di programma anche nel girone D, l'annunciata gara tra Aglianese e Mezzolara è stata rinviata a domenica 14 marzo mentre domani il Mezzolara riceve il Forlì per il recupero della 14ª giornata. Le altre variazioni di programma riguardano due gare del girone H: Molfetta-Portici si giocherà mercoledì 17, Bitonto-Casarano mercoledì 24 marzo.

E' delle 15:30 la notizia del rinvio, a sabato 13 marzo, per neve, della gara del girone F Vastogirardi-Tolentino.

Il programma completo con le relative designazioni arbitrali:

Girone C

Recupero 12ª giornata

CAMPODARSEGO - DELTA CALCIO PORTO TOLLE

Emanuele Tartarone di Frosinone

Michele De Capua di Nola

Marjo Mehilli di Trento



Girone D:

Recupero 14ª giornata

MEZZOLARA - FORLI'

Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

Giovanni Boato di Padova

Recupero 15ª giornata

SAMMAURESE - REAL FORTE QUERCETA

Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore

Salvatore Nicosia di Saronno

Matteo Cardona di Catania

Girone E:

Recupero 8ª giornata

SAN DONATO TAVARNELLE - TRASTEVERE CALCIO

Giuseppe Rispoli di Locri

Gennaro Scafuri di Reggio Emilia

Matteo Manni di Savona

Recupero 14ª giornata

MONTESPACCATO - GRASSINA

Alfredo Iannello di Messina

Francesco Bentivegna di Agrigento

Matteo Laconi di Cagliari

Girone F:

Recupero 14ª giornata

RIETI - MONTEGIORGIO CALCIO

Fabrizio Arcidiacono di Acireale

Simone Conte di Napoli

Agostino De Santis di Campobasso

Recupero 17ª giornata

VASTOGIRARDI - TOLENTINO 1919 (RINVIATA PER NEVE AL 13 MARZO)

Girone G:

Recupero 8ª giornata

F.C.GIUGLIANO 1928 - ARZACHENA ACADEMY

Antonio Monesi di Crotone

Roberto Sciammarella di Paola

Francesco Festa di Barletta

Girone H

Recupero 11ª giornata

TARANTO - FIDELIS ANDRIA 2018

Valerio Pezzopane di L'Aquila

Domenico Castaldo di Frattamaggiore

Antonio Caputo di Benevento

Recupero 14ª giornata

SORRENTO 1945 - PUTEOLANA 1902

Alessandro Recchia di Brindisi

Andrea Cecchi di Roma 1

Mirko Librale di Roma 2

Recupero 17ª giornata

GRAVINA - AZ PICERNO

Luca De Angeli di Milano

Ionut eusebiu Nechita di Lecco

Alessandro Cassano di Saronno

Girone I

Recupero 13ª giornata

SAN LUCA - CALCIO BIANCAVILLA 1990

Cristiano Ursini di Pescara

Nicola Di Meo di Nichelino

Dario Ameglio di Torino

Recupero 14ª giornata

ROTONDA CALCIO - CASTROVILLARI CALCIO

Michele Molinaroli di Piacenza

Cristiano Pelosi di Ercolano

Dario Maione di Nola

A questo link sarà possibile seguire le dirette: https://www.iamcalcio.it/dirette-1615330800.html

Foto: Asd Vastogirardi Calcio