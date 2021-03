Fiorentina. In vista del Benevento, Prandelli recupera alcuni pezzi

Sabato alle 18, al "Vigorito", è in programma il match di campionato tra Benevento e Fiorentina, con entrambe le squadre appaiate a quota 26 punti in classifica e reduci da un pareggio. I giallorossi hanno impattato in casa dello Spezia per 1-1 mentre i viola sono stati fermati in casa dal Parma su un rocambolesco 3-3.

Tutte e due gli allenatori, nell'ultima giornata, avevano dovuto a fare a meno di diversi elementi delle proprie rose a causa di infortuni, squalifiche e motivi disciplinari ed entrambe i tecnici recuperano diversi elementi in vista dello scontro diretto di sabato pomeriggio.

Mister Prandelli, tecnico della Fiorentina, riavrà a disposizione Ribery, al rientro dal 1' dopo il turno di squalifica scontato contro il Parma, che farà coppia in attacco con Vlahovic. In attacco è sulla via del recupero anche il giovane Kouame mentre dubbi restano sulla presenza del russo Kokorin. Per la linea mediana, invece, sarà disponibile Amrabat, uscito a metà partita contro il Parma per un problema muscolare; si nutre un cauto ottimismo anche per Castrovilli che potrebbe essere convocato.

Per quanto riguarda, invece, mister Inzaghi, il tecnico giallorosso ritrova Insigne e Schiattarella, assenti a La Spezia dopo il litigio in allenamento subito rientrato, ma non avrà Dabo che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo il giallo rimediato sabato contro la compagine di mister Italiano.