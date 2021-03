Ultimora: rinviata Vastogirardi-Tolentino

E' di poco fa la notizia del rinvio per neve della gara in programma domani tra Vastogirardi e Tolentino. La nevicata che in queste ore si sta abbattendo sul piccolo centro molisano, (l'immagine si riferisce allo stadio Di Tella), ha reso il terreno di gioco impraticabile, costringendo il Dipartimento Interregionale a disporre il rinvio a sabato 13 marzo della sfida valevole per la 17ª giornata.

Foto: Asd Vastogirardi Calcio