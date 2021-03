Picerno, i convocati di Palo per il recupero di domani a Gravina

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno, Antonio Palo, per la gara in programma domani alle 14.30 allo stadio “Vicino” contro il Gravina, nella gara valida come recupero della 17^ giornata del girone di andata.

PORTIERI: Giuliani (01), Summa (03), Siani (01)

DIFENSORI: Caiazza (99), Dametto, Finizio, Allegretto (01), Nossa, Girasole (00), Ligorio

CENTROCAMPISTI: Leone (03), Pitarresi, Oyewale (00), Guerra, Dettori, Stasi (02), Origlia (99), Carnevale (00), Togora (02), Orsi (03)

ATTACCANTI: Konè (01), Albadoro, D’Angelo, Iadaresta, Santarcangelo (03), Esposito

La partita sarà visibile in diretta, gratuitamente, sulla Pagina Facebook FBC Gravina. La diretta della partita verrà condivisa anche sulla Pagina Facebook AZ Picerno.

Ufficio Stampa Az Picerno