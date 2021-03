Taranto-Fidelis Andria, Laterza: "Gara fondamentale per la classifica"

Alla vigilia del recupero dell'undicesima giornata di Serie D Girone H, il tecnico del Taranto Giuseppe Laterza ha analizzato la gara ostica dello Iacovone contro la Fidelis Andria. Sarà fondamentale dare continuità alla rotonda vittoria esterna contro il Sorrento e mantenere la testa della classifica. Tuttavia, la lotta per la promozione è piuttosto serrata per la bagarre creatasi nella parte alta del girone. La parola chiave è, senza ombra di dubbio, continuità associata al carattere, aspetto fondamentale per vincere determinate partite. Inoltre, la concretezza sarà un punto cruciale per imporsi.

"Il Taranto visto nella precedente gara è la medesima squadra che abbiamo visto nelle gare passate, la differenza è stata la concretezza. Per essere perfetti ci mancava la cattiveria sotto porta e le occasioni nel finalizzare le occasioni create". Capitolo mentalità: "Già dal primo approdo nello spogliatoio ho avvertito la voglia nei ragazzi, il resto è arrivato da sè in quanto ci siamo conosciuti e con il tempo non potevamo che migliorarci. Con i risultati, la mentalità può solamente crescere di livello". Giuseppe Laterza, inoltre, ha fatto il punto sulla classifica eccellente che vede il suo Taranto in testa davanti a tutte: "E' una stagione difficile, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Non dobbiamo commettere l'errore di controllare o di fare calcoli, quella di domani è una partita fondamentale per la classifica e noi vogliamo raggiungere il massimo risultato possibile".

Focus per quanto riguarda l'avversario, la Fidelis Andria: "E' una compagine che ha qualità in avanti e come noi stanno facendo molto bene nella fase di non possesso. Attraverso i numeri sta dimostrando certamente di meritare questa classifica. Il mister lo conosciamo tutti, è una persona preparata e che sa gestire il gruppo, devo dire che lo sta facendo nel migliore dei modi. Domani, le difficoltà saranno dietro l'angolo e, dunque, dobbiamo giocare con entusiasmo e personalità". Un Taranto, dunque, che sa quale è il suo obiettivo e conosce i suoi limiti e suoi punti di forza. Sarà certamente una partita tutta da giocare e tutta da gustare, perchè arrivati a questo punto della stagione conta ogni singolo punto, come sappiamo che le squadre non possono sottovalutare il minimo errore per portarsi a casa il bottino pieno. Laterza ne è consapevole e l'ha sottolineato anche nel corso della conferenza stampa di vigilia.