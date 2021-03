Taranto, i convocati in vista Fidelis Andria: prima per Silvestri

Giuseppe Laterza ha comunicato la lista dei convocati in vista della gara interna contro la Fidelis Andria. Il recupero dell'undicesima giornata si presenta come un big match, determinante per il destino delle due squadre per il proseguo della stagione. Il Taranto è a caccia del terzo successo di fila dopo le vittorie convincenti contro la Puteolana e il Sorrento, mentre la compagine bianco-azzurra dovrà riscattare un rendimento piuttosto altalenante e ritrovare la vittoria dopo la sconfitta nel precedente turno contro il Picerno.

Ecco la lista dei calciatori che prenderanno parte alla sfida, che vede la prima convocazione del nuovo acquisto, il difensore Silvestri:

Ciezkowski ’01; Caccetta’01; Zagari ’01; Guastamacchia; Rizzo; Gonzalez; Boccia ’02; Shehu ’02; Ferrara ’99; Silvestri; Versienti; Tissone; Diaby ’00; Marrazzo ’02; Marsili; Matute; Cannizzaro ’03; Santarpia ’00; Mastromonaco ’00; Guaita; Corado; Serafino’01; Corvino; Diaz