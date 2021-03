Portici in silenzio stampa, il club: "Meta salvezza nelle nostre mani"

Con una nota ufficiale la società del Portici ha fatto chiarezza sul momento che sta attraversando la squadra.

Le ultime partite non hanno soddisfatto nessuno: ambiente, società, staff, calciatori e soprattutto tifosi. Ma la SSD Portici 1906 sa bene qual è il suo progetto e quali sono gli obiettivi di questa stagione. Tutto il club è al fianco della squadra, dell’allenatore e del suo staff tecnico, consapevoli che solo remando tutti nella stessa direzione si potrà invertire la rotta e raggiungere la meta della salvezza che – siamo certi – è tutta ancora nelle nostre mani.

Allo stesso tempo, siamo consapevoli che prestazioni come quella di sabato contro l’Aversa non possono più essere consentite se vogliamo centrare il nostro obiettivo. Per cui chiediamo ai tifosi di cancellare quanto visto in campo e tornare a esserci vicini, pur nelle difficoltà del momento che vive la nostra comunità.

La società metterà a disposizione ogni strumento in suo possesso per poter invertire la rotta già dai prossimi appuntamenti, a questo punto decisivi per il nostro futuro.

Siamo convinti che questo gruppo, fatto di uomini seri e persone perbene dentro e fuori dal campo, non ha ancora dimostrato i valori che ha.

A testa bassa e con impegno, torniamo a lavorare.

Proseguirà il nostro silenzio stampa per consentire alla squadra di concentrarsi solo sul lavoro che va portato avanti sul campo. Tutte le dichiarazioni dei tesserati passeranno solo attraverso i nostri canali ufficiali.