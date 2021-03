Sorrento: il nuovo allenatore è La Scala

Il Sorrento 1945 rende noto che al tecnico Pino La Scala è stato affidato l’incarico di nuovo responsabile tecnico della Prima. Domani, il neo tecnico siederà già sulla panchina rossonera nel match di recupero contro la Puteolana.

Per La Scala, nato a Piano di Sorrento nel 1965, si tratta di un ritorno in rossonero. Da calciatore, con l’esordio a 17 anni per iniziare una lunga carriera sui campi di serie C. Da allenatore, guidando il Sorrento alla vittoria dei play-off nella serie D 2004/05. Con lui, il suo fidato vice Marco Attanasio.

A mister La Scala un caloroso bentornato nella famiglia rossonera.