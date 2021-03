Savoia: annunciato nuovo allenatore e staff tecnico

L’U.S. Savoia 1908 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra al Sig. Giovanni Ferraro. La società contestualmente comunica che il mister Giovanni Ferraro, sarà coadiuvato dalla figura di Pasquale Ottobre in qualità di allenatore in seconda e di Tonino Barbera come collaboratore tecnico. Emiliano Salsano ricoprirà il ruolo di preparatore atletico, mentre Francesco Gallo sarà il preparatore dei portieri.

Di seguito le prime parole del mister Giovanni Ferraro, come nuovo allenatore dei Bianchi: “Sono estremamente felice di essere approdato in una piazza gloriosa come quella di Torre Annunziata. Ringrazio sentitamente la famiglia Mazzamauro, il Direttore Generale Giovanni Rais e il Direttore Tecnico Marco Ferrante per questa opportunità. Mi mancava tornare in panchina. Sarà importante metterci da subito a lavorare sodo e creare un’empatia con questo ottimo gruppo di calciatori. Il nostro obiettivo è impegnarci al massimo in queste partite che restano alla fine del campionato. Sono sicuro che i nostri tifosi ci staranno vicino nonostante questo periodo difficile di pandemia, e noi faremo il massimo per renderli orgogliosi. Per noi dovrà parlare il campo che nel calcio è l’unico giudice. Ho tanta voglia di iniziare”.