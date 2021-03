Notte fonda Juve: l’incompiuta va completata. Con Pirlo in panchina

E’ una Juventus piena di contraddizioni quella che esce agli ottavi di Champions League contro il Porto per il secondo anno consecutivo. Il secondo anno consecutivo senza Max Allegri in panchina. Elemento da non trascurare, ma per cambiare e ritrovare gli stimoli ci vuole coraggio e ai bianconeri va dato atto di questo, così come provò a fare l’Inter del post triplete. Rabbia, sguardi persi sulle tribune vuote, probabilmente con gli spettatori sugli spalti sarebbe finita in un altro modo. Questo però è il calcio ai tempi della pandemia e alla fine chi vince gode, chi perde spiega.

Ronaldo si inceppa, è nervoso, le gambe non vanno come vorrebbe e ce ne siamo accorti tutti. Chiesa, sul binario di fianco, corre come un treno, con 14 anni d’età di differenza rispetto al portoghese e un futuro da leader. Da lui dovrà ripartire Pirlo, che nonostante tutto resta saldo in panchina. Perché la rosa messa a disposizione del novizio tecnico è incompiuta. Va completata per permettergli di esprimersi.

Le contraddizioni nominate all’inizio di questo articolo nascono proprio dall’incompatibilità evidente di alcune dinamiche di gioco richieste dal tecnico bresciano rispetto ai giocatori a disposizione. Perché nessuno lo dice, ma solo un tecnico integralista come Max Allegri avrebbe saputo adattare questa rosa per spingerla alla vittoria. Su tutti spunta un centrocampo che a tratti, senza Arthur, ha fatto acqua da tutte le parti sin da inizio stagione. All’andata della gara con i lusitani sono stati gli errori di Bentancur decisivi sul risultato complessivo, ma ieri sera anche col recuperato brasiliano in campo a donare equilibrio l’impressione è stata che mancasse la qualità di una giocata rischiata, per intenderci quella che Bonucci ha messo su Cristiano Ronaldo, abile poi nell’assist al primo gol di Chiesa. Una Juve incompiuta, piegata sì dalle stanchezze fisiche di un gennaio/febbraio micidiale, ma figlia di scelte di mercato errate (un centrocampista alla Pogba e un attaccante in più andavano presi anche con Sarri in panchina se vuoi esprimere un gioco diverso). Alla Vecchia Signora non resta che rimboccarsi le maniche e agguantare la qualificazione alla prossima Champions arrivando per lo meno seconda in campionato, per poi provare a vincere la Coppa Italia. Dopo sarò tempo di tirare le somme, tra dirigenza e un mercato che dovrà consegnare a Pirlo una squadra che possa esprimersi secondo le proprie idee. Per riprovarci l’anno prossimo in Europa e tornare a lottare per lo Scudetto in Italia.