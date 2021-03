F. Andria: i convocati di Panarelli per il derby contro il Taranto

La Fidelis Andria sarà di scena oggi allo "Iacovone", per il sentito derby contro il Taranto. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, (gli ionici hanno un punto in più, ma due partite in meno) e questo match potrebbe ridisegnare la geografia della parte alta della graduatoria.

Mister Panarelli ha convocato 24 calciatori per l'importante sfida: assente il solo Anatrella.

Questo l'elenco:

PORTIERI

Stasi, Petrarca, Gazzillo

DIFENSORI

Paparusso, Pelliccia, Benvenga, Fontana, Lacassia, Venturini

CENTROCAMPISTI

Bolognese, Clemente, Manzo, Monaco, Dipinto, Carulo, Avvantaggiato, Marino

ATTACCANTI

Cerone, Scaringella, Prinari, Di Schiena, Mariano, Figliolia, Cristaldi