Recuperi Serie D, non vanno oltre lo 0-0 Picerno e Rotonda

Pari a reti inviolate per Picerno e Rotonda nei recuperi odierni. Nel girone H i melandrini restano a due punti dalla capolista Taranto, che ha impattato per 1-1 nel big match contro la Fidelis Andria, dopo il pari maturato in 10 per l'espulsione di D'Angelo a metà secondo tempo a Gravina. Nel raggruppamento I i pollinei nel derby contro il Castrovillari allungano di cinque lunghezze sulla zona play-out.