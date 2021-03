Taranto-Andria 1-1: Santarpia risponde a Monaco, parità allo Iacovone

Termina in pareggio il derby tra Taranto e Fidelis Andria. I federiciani hanno accarezzato a lungo l'idea di poter uscire dallo "Iacovone" con i tre punti in tasca grazie al gol di Monaco nella prima frazione, ma un errore difensivo ha permesso agli ionici di pareggiare. Un risultato che appare giusto per quanto visto nell'arco dei 90'.

CRONACA: Parte bene la Fidelis, che all'8' va pericolosamente al tiro con un destro violento di Cerone, bravo Ciezkowski a deviare in angolo. Il Taranto risponde al 14' con Diaz, la cui girata di sinistro termina alta. Al 26' Fidelis in vantaggio con un tiro dalla lunga distanza di Monaco, che si infila alla destra di un sorpreso Ciezkowski. Al 42' proteste in area andriese: Marsili calcia in porta su punizione, Petrarca respinge e Diaz cade in area, reclamando il penalty, non concesso dall'arbitro.

Nella ripresa la Fidelis si rende pericolosa per due volte con Bolognese nel giro di un minuto: al 63' una bella azione corale della Fidelis libera il classe '99 al tiro, ma un difensore del Taranto devia in corner. Un minuto dopo Bolognese calcia in porta da fuori, costringendo Ciezkowski alla deviazione in corner. Al 66' pareggio del Taranto: su una palla proveniente dalla destra Fontana svirgola proprio sui piedi di Santarpia, che scarta il regalo e fulmina Petrarca. Nel finale prevale la stanchezza e la partita termina senza sussulti.

Il Taranto sale così momentaneamente in testa alla classifica, con 35 punti (19 partite disputate), mentre la Fidelis sale a 34, occupando il secondo posto in graduatoria in coabitazione con Nardò e Lavello.