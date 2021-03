Foggia, novità nell'organigramma societario: torna Pippo Severo

Due nuove figure all'interno del rinnovato organigramma societario del Foggia. Si tratta della dottoressa Maria Picariello, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Area Marketing, Comunicazione ed Eventi della società rossonera, e di Giuseppe Severo che invece si occuperà della direzione dell'area amministrativa.

Giornalista pubblicista, la dottoressa Picariello, ha accumulato esperienze nel mondo dello sport sia con la pallacanestro, dove per ben tredici anni ha svolto ha gestito con competenza l'area di riferimento nelle fila della Scandone Basket Avellino (Serie A1 ed Euroleague); per lei, anche un anno con l'U.S. Avellino (Serie C).

Per Pippo Severo si tratta invece di un gradito ritorno, dopo che lo stesso ha ricoperto l'incarico di segretario generale del club dal 2012 al 2020.