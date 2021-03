Taranto-Fidelis Andria, Laterza: "Consapevoli dei loro valori"

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, commenta il pareggio casalingo contro la Fidelis Andria, gara valida per recupero dell'undicesimo turno di campionato di Serie D Girone H. L'allenatore rossoblù mette in chiaro, fin da subito, un concetto: "Non tutte le partite sono uguali, sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata e con buone individualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, prendendo un goal in una situazione di svantaggio dove Monaco è stato bravo a calciare. Nel secondo tempo è stata una partita più tattico".

La sensazione principale è che entrambe le compagini hanno avvertito la stanchezza, giocando ogni tre giorni. Infatti, il focus dell'attenzione si sposta immediatamente alla trasferta contro il Portici: "Ogni settimana prepariamo le gare per vincerle ed è difficile giocare contro chiunque. Nulla è facile e dunque cerchiamo sempre di portare a casa il massimo risultato". Il periodo è pieno di recuperi delle gare non disputate nei mesi scorsi, causa Covid. Adesso sarà fondamentale muovere ulteriormente la classifica con la massima attenzione, anche se la lucidità può venir meno per la stanchezza. Il gruppo c'è e l'ha dimostrato ancora una volta, contro un avversario ostico che conduceva la gara per una rete a zero. Santarpia ha messo tutto in parità e, dunque, la reazione del Taranto ha rappresentato un aspetto positivo da considerare.