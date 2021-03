Fiorentina. Bonaventura: "Pronto per il Benevento, partita delicata"

In vista della trasferta della Fiorentina di sabato pomeriggio al "Vigorito" per affrontare il Benevento di Inzaghi, i calciatori viola Bonaventura e Castrovilli hanno rilasciato una dichiarazione al canale ufficiale della società del presidente Commisso. Queste le parole dei due centrocampisti:

BONAVENTURA - Mi sono allenato, mi sento bene. Sono pronto. Per fortuna non sono stato molto fermo e non ho perso grande condizione. Ci tengo ad allenarmi bene, e a far bene per la squadra in una gara così delicata. Nei momenti difficili si deve lavorare duramente, dare il massimo, e tirar fuori il meglio da noi stessi. Solo così si ottengono i risultati che si vogliono. Inzaghi? Già al Milan mi aveva fatto una gran bella impressione. Lapadula è pericoloso, si deve difendere bene”.

CASTROVILLI - “Sto meglio, anche se sto lavorando ancora in maniera differenziata. Spero di esserci sabato per la partita col Benevento”.