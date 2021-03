Taranto-Fidelis Andria, le parole di Antonio Santarpia

Protagonista del pareggio tra Taranto e Fidelis Andria, in casa rossoblù, è senza ombra di dubbio il 20enne Antonio Santarpia, al secondo goal consecutiva e quarto goal in campionato. Nella conferenza stampa post-gara, proprio il giovane attaccante ha del suo goal e della partita nel complesso: "Fa piacere segnare ma il risultato è più importante. L'abbiamo preparata bene, siamo stati sfortunati a prendere il goal dell'1-0. Devo dire che avevamo pochi spazi perchè loro si sono difesi bene. Contento però per la rete. Nel momento in cui ho visto la porta ho deciso di calciare".