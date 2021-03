Benevento. Glik: "Champions o salvezza l'impegno è lo stesso"

Lo scorso sabato, nella gara pareggiata dal Benevento sul campo dello Spezia, Kamil Glik, difensore della compagine di Inzaghi, ha toccato quota 300 presenze nelle massime serie dei "top" cinque campionati europei. Queste le dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport quest'oggi:

DIFFIDA - Non ci penso, sono concentrato sulla partita contro la Fiorentina senza nessun condizionamento.

LOTTA PER LA SALVEZZA - Ho giocato in Champions ma mi è anche capitato, quando vestivo la maglia del Torino, di lottare per non retrocedere. La concentrazione necessaria è la stessa e dobbiamo avere fiducia: il campionato è ancora lungo e abbiamo molti scontri diretti, a cominciare dalla Fiorentina, in casa. In un momento come questo, che potrebbe decidere il cammino stagionale, il gruppo è importante.

UNITA' - Nel calcio moderno anche le squadre più forti difendono in modo compatto, partendo dagli attaccanti. Anche noi abbiamo fatto ottime prestazioni quando siamo stati stretti in difesa, senza concedere spazi. E' la compattezza il nostro segreto.