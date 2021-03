Serie D girone A, Castellanzese ad un punto dal Gozzano

La caduta del Gozzano rende sempre più incerta la lotta al vertice nel girone A di Serie D, i novarese a sorpresa perdono in casa contro la Lavagnese ponendo fine ad una serie positiva infinita e vedono la scatenata Castellanzese portarsi ad una sola lunghezza dopo la vittoria sofferta contro l’Arconatese, non ne approfitta invece il Bra che perde a sorpresa il derby piemontese casalingo contro il Casale, la decide Colombi.

Fa clamore soprattutto per le dimensioni il sei a zero nel derby ligure del Sestri Levante sull’Imperia; quattro i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Pontdonnaz e Folgore Caratese, tra Chieri e Caronnese e tra Varese e Fossano con quest’ultimi che tornano a muovere la classifica. Il Borgosesia passa subito in vantaggio con Aloia ma non riesce a portare a casa la sfida con la Sanremese, Demontis pareggia nella ripresa e ospiti più volte vicino alla vittoria; solo due successi fuori casa, il Legnano passa due a uno a Saluzzo con i gol di Gasparri e Cocuzza, nell’ultimo incontro di giornata il Derthona batte il Vado due a uno, protagonista Emiliano autore di una doppietta.

Risultati e classifica di giornata