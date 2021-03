Fermati in otto. Tre turni a Di Lollo. Cudini perde Bontà e Fabriani

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 OLYMPIA AGNONESE A.S.D.

Per avere, alcune persone non identificate (circa 5-6), presenti in tribuna, dal 29 º del primo tempo, rivolto espressioni irriguardose ed offensive all'indirizzo del Direttore di gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI LOLLO LUCIO BORIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PROIA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

BONTA' FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

FABRIANI CRISTIAN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

OLIVERA DA ROSA RUBEN ARIEL (APRILIA RACING CLUB SRL)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

FERRINI CHRISTIAN (REAL GIULIANOVA)

PAUDICE LUCA (REAL GIULIANOVA)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

RAUCCI FERDINANDO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PACE FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

FRULLA MATTIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ESPOSITO VITTORIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

RIZZITELLI FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

SANSEVERINO ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

DI LULLO PASQUALE (FOOTBALL CLUB MATESE)

DI LOLLO LUCIO BORIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

VESPA VALERIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BRUMAT MATTEO (RIETI S.R.L.)

PACCIARDI FEDERICO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

TAJANI FILIPPO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MISIN ALEX (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

HABERKON VALENTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MORA ENRICO (REAL GIULIANOVA)

TOMMASONE VINCENZO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LADU PIETRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMAYA FEDERICO MARTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CIPRIANI NICOLA (REAL GIULIANOVA)