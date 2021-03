IamC - Chievo Verona, per l'estate spunta la pista Santoro

Un semplice apprezzamento, che in vista dell'estate può trasformarsi in qualcosa di decisamente più concreto. Il Chievo Verona, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sta studiando con attenzione il profilo di Simone Santoro.

Il centrocampista classe '99 è tra i protagonisti del Teramo targato Massimo Paci in panchina, e chissà che nei prossimi mesi non possa spiccare il volo verso la cadetteria.