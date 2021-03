Ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata del girone C di Serie C. Gli arbitri designati per Foggia-Cavese:

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

ASSISTENTE: Riccardo Vitali di Brescia

ASSISTENTE: Massimo Salvalaglio di Legnano

QUARTO UFFICIALE: Mario Vigile di Cosenza