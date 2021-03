XXI Settembre, Petraglia: "Ipotesi sono due, deciderà la politica"

La delocalizzazione del XXI Settembre è l'argomento che tiene banco da settimane, e nella scorsa puntata di Cross è stato affrontato con il presidente del Grumentum Matera, Antonio Petraglia. Questa sera avremo modo di approfondire la questione con l'Assessore allo Sport del Comune di Matera, Giuseppe Sarli, nella quinta puntata della nostra web tv. Intanto per avere un'idea chiara di cosa si sta parlando e ascoltare l'assessore questa sera, ecco riportate le parole del numero uno del club di Eccellenza lucana che nel suo lavoro si occupa anche di argomenti del genere:

"Nella mia professione mi occupo di project finance. E' un progetto finanziario che si basa sulla partecipazione incrociata pubblico-privato per la realizzazione di una qualsiasi opera infrastrutturale. Può riguardare uno stadio ma anche una strada, un aeroporto, persino lo Stretto di Messina. Mi sono ben guardato dal venire nella città di Matera dicendo che voglio fare lo stadio nuovo, non l'ho fatto per rispetto alla città e alla sua storia. E' chiaro che sull'argomento bisognerà capire la volontà politica, i costi e ciò che vuole la città. Le possibili ipotesi sono due: salvaguardare urbanisticamente il XXI Settembre perché magari considerata come opera di riferimento del territorio oppure se per una logica di benefici e costi si decide di delocalizzarlo con il project finance. Avere lo stadio al centro di città significa richiamare il pathos, le emozioni, i sentimenti dei tifosi. Il trend urbanistico degli architetti che pianificano il territorio attualmente è quello di salvaguardare la storicità degli stadi nel centro città, ma talvolta i costi di una nuova costruzione sono minori alla ristrutturazione. E' chiaro che bisogna pensare anche ai sentimenti, la politica deciderà anche in base a questo. Altrettanto chiaro è che Matera si presta molto bene al project finance, ma deve essere sviluppato con un progetto sportivo e una serie di attività di merchandising importanti".