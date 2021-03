Braglia avverte l’Avellino: “Monopoli organico ampio”

In vista del match di sabato contro il Monopoli allo stadio “Vito Simone Veneziani” Piero Braglia ha tenuto questa mattina la conferenza stampa pre partita.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sui prossimi avversari. “Al di là delle defezioni hanno un organico ampio e perciò non sono da sottovalutare. A gennaio si sono rinforzati molto. Non troveremo la stessa squadra dell’andata. Per queste ragioni dovremo affrontarli sempre con il massimo della concentrazione e con il dovuto rispetto, come abbiamo fatto anche contro la Paganese”.

Su Ternana – Bari. “Al momento la mia concentrazione è focalizzata su Monopoli – Avellino. Quella tra umbri e pugliesi è un’altra sfida della stessa giornata che molto onestamente non mi interessa. Non amo parlare degli altri”.

Sullo stato fisico della squadra. “I ragazzi fisicamente stanno bene. E’ chiaro che qualcosa stanno accusando in termini di stanchezza. Dovremo essere bravi noi a gestirli. Speriamo, inoltre, di riaccogliere quanto prima gli infortunati che spero ci diano una mano da quì alla fine del campionato”.