Benevento. Gaich convocato dall'Argentina U23 per due amichevoli

La punta argentina del Benevento, Adolfo Gaich, è stato convocato dal c.t. della nazionale argentina Under 23, Fernando Batista, per le due amichevoli in programma venerdì 26 e lunedì 29 marzo in casa del Giappone. I due impegni sono volti alla preparazione della nazionale sudamericana alle prossime Olimpiadi e sono previsti per la settimana di sosta del campionato di Serie A proprio per gli impegni con le rappresentative nazionali.

Il C.t. argentino ha convocato anche Juan Brunetta, calciatore che milita nel Parma di mister D'Aversa.

Ora ci sarà da attendere la risposta dei club di appartenenza dei convocati che potrebbe non essere scontata vista la situazione legata alla pandemia che restringe la possibilità di movimento da una nazione all'altra.