Ufficializzate le designazioni arbitrali per il prossimo turno del girone C di Serie C: ecco gli arbitri designati per il derby tra Turris e Juve Stabia;

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Assistente: Francesco Cortese di Palermo

Assistente: Lorenzo Poma di Trapani

Quarto ufficiale: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto