Taranto, un turno di squalifica per Guastamacchia e Boccia

Dopo il pareggio interno allo Iacovone contro la Fidelis Andria, per il Taranto è ancora tempo di recuperi, questa volta con il Portici. Per il match esterno mancheranno due colonne difensive: Guastamacchia e Boccia. Infatti, il Giudice Sportivo ha deciso che entrambi non potranno partecipare alla trasferta in terra campana in conseguenza alle cinque ammonizioni e, dunque, alla squalifica per un turno.