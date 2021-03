Fiorentina. Prandelli: "Bravo Inzaghi: il Benevento ha una identità"

Alla vigilia del match che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del Benevento, il tecnico dei viola, Cesare Prandelli, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza che precede, appunto, la partita. Queste le sue parole:

“I giocatori sono consapevoli che domani andremo ad affrontare una squadra che lotta per non retrocedere e che ha i nostri stessi punti. Abbiamo lavorato bene e abbiamo la voglia di fare una grande partita.

La paura non c’è, c’è la pressione ma quella fa parte del nostro mestiere e dobbiamo trasformarla in qualcosa di positivo. Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà ma non dobbiamo avere paura.

Ribery è un valore aggiunto perché ha esperienza, personalità e tempi di gioco. E’ un leader e i leader prendono per mano la squadra nelle partite importanti.

Dimissioni? Ora penso solo alla gara di domani. Altri pensieri creano confusione e ulteriore ansia. In base a quello che succederà vedremo ma ora non posso fare altri pensieri.

Servirà la massima concentrazione per evitare gli errori commessi nelle ultime partite. Il Benevento è la prima squadra in Italia sulle seconde palle, in base alle statistiche, e quindi verticalizza molto e contrasta subito la nostra costruzione. Non dobbiamo pensare di essere più bravi tecnicamente ed uscire da situazioni improbabili. Dobbiamo giocare veloce e trovare la profondità.

I risultati sono il metro di giudizio del nostro lavoro e non ci stanno dando ragione, quindi possiamo discutere su tutto. Il calcio è così, le discussioni vanno fatte ma sono concentrato solo su questa partita. I giocatori si sono allenati molto bene e partiamo con la voglia di fare una grande gara.

Abbiamo recuperato Castrovilli e Kouame. Amrabat ancora ha qualche problema ed è più no che sì: è quello più in difficoltà.

L’aggressività e la voglia di andare ad attaccare gli avversari più in alto è il nostro pensiero ma servono i tempi giusti ed equilibrio tattico. Le partite nelle quali abbiamo giocato meglio, però, sono quelle in cui siamo andati ad attaccare gli avversari un po’ più alti.

Inzaghi non è al primo campionato di Serie A perché era stato già a Bologna. Credo che pensi 7 giorni su 7 al calcio. Gli faccio i complimenti non solo per i campionati vinti ma anche per l’identità del Benevento. Il Benevento non ha un grande palleggio ma per quanto riguarda l’aggressività in avanti credo sia uno delle migliori in Serie A. Mi piacciono gli allenatori pragmatici e sta sfruttando molto bene le caratteristiche dei suoi giocatori”.

Questo è un campionato nel quale, dai 30 punti in giù, tutti dovranno lottare per la salvezza. La tranquillità che intendo io è la capacità di ripetere le prestazioni. Noi abbiamo dovuto cambiare un po’ di giocatori perché infortunati e chi li ha sostituiti non ha le stesse caratteristiche, quindi la tranquillità è venuta a mancare. La tranquillità per me non esiste".