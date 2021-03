Benevento. Glik: "Salvezza? Il calendario è dalla nostra parte"

Intervistato dal "Corriere del Mezzogiorno", Kamil Glik, difensore polacco del Benevento, ha parlato del momento di forma suo e della compagine giallorossa impegnata nella lotta per la salvezza e che domani affronterà la Fiorentina di Prandelli al "Vigorito". Queste le parole del calciatore della Strega:

FORMA - Il Benevento sta bene e lavoriamo tutti con entusiasmo remando nella stessa direzione. Qualche screzio capita in ogni spogliatoio l'importante è risolverli in fretta. Benevento è una città tranquilla ma, oggi, vista la pandemia, qui o Milano o Torino fa poca differenza.

MODULO - A tre o a quattro per me fa poca differenza. Sta al mister scegliere quale sia il modulo giusto per ogni partita. L'importante è l'impegno che ci mettiamo ed i risultati che otteniamo.

SALVEZZA - Siamo contenti del nostro rendimento che ci ha portato ad avere il destino nelle nostre stesse mani. Nessuno, ad inizio campionato, ci avrebbe messo nella posizione attuale a questo punto del campionato. Il calendario è ottimo avendo in casa gli scontri diretti.

FIORENTINA E JUVENTUS - Sono entrambe gare difficili ma in questo campionato non esistono partite facili. Contro le "big" abbiamo sempre fatto bene anche quando il risultato non ci ha premiato.

CARATTERISTICHE - Siamo maturi e abbiamo quel pizzico di malizia che non guasta. Dobbiamo solo imparare a gestire meglio i momenti cruciali delle partite.

GAICH - Ottimo sia dal punto di vista personale che sportivo. E' giovane ma serio e diligente. Ha già giocato in nazionale ed è andato a segno alla sua prima da titolare in Serie A. Ho sentito di paragoni con Palermo e Benzema per la struttura fisica ma a me, per le caratteristiche che ha, ricorda Rolando Bianchi.