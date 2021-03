Serie D/F: programma e arbitri dei recuperi di questo fine settimana

Sarà un fine settimana dedicato ai recuperi quello che ci accingiamo a vivere in Serie D. Venticinque le gare che al momento si dovrebbero disputare. Di queste, tre riguardano il girone F, recuperi di gare rinviate a suo tempo per Covid-19 o per maltempo, come nel caso di Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi e Vastogirardi-Tolentino, quest'ultima rinviata ben due volte, sempre per neve, la prima il 14 febbraio, la seconda, mercoledì scorso.

Si comincia sabato con gli anticipi FC Matese-Real Giulianova, Vastogirardi-Tolentino e si chiude domenica con la sfida del Nuovo Romagnoli tra Campobasso e Recanatese.

Nelle ultime ore è stata rinviata, a data da destinarsi, la gara tra Castelfidardo e Atletico Terme Fiuggi su richiesta della società ospite in applicazione del protocollo Covid-19.

PROGRAMMA E ARBITRI:

Sabato 13 marzo - ore 14:30

Recupero 15ª giornata

FC MATESE - REAL GIULIANOVA

Angelo Tomasi di Lecce

Luca Granata di Viterbo

Aleksander Ferhati di Latina

Recupero 17ª giornata

CASTELFIDARDO - ATLETICO TERME FIUGGI (RINVIATA)

VASTOGIRARDI - TOLENTINO 1919

Stefan Arnaut di Padova

Marco D'Ottavio di Roma 2

Paolo Cozzuto di Formia

Domenica 14 marzo - ore 14:30

Recupero 11ª giornata