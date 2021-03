Benevento-Fiorentina: numeri e curiosità della gara del "Vigorito"

Per Benevento e Fiorentina, quello di domani al "Vigorito", sarà il quarto incrocio in Serie A: nei tre precedenti i viola sono risultati vincitori per due volte. L'unico successo dei giallorossi è quello del "Franchi" nella gara di andata dell'attuale campionato. Curiosità: in tutti e tre i precedenti una delle due squadre non è riuscita a timbrare il cartellino dei marcatori.

Il Benevento, che non vince dallo scorso 6 gennaio, ha totalizzato quattro punti nel girone di ritorno: allo stesso punto del girone di andata aveva due punti in più.

In 11 delle ultime 14 partite che la Fiorentina ha disputato contro compagini neopromosse, la viola non ha vinto portando a casa solo 4 pareggi.

Il Benevento detiene attualmente un record in questa serie A: l'81% dei gol subiti dai giallorossi arriva da azione (ben 39 sui 48 totali).

Guardando al solo girone di ritorno, le partite disputate dal Benevento sono quelle che hanno visto il minor numero di tiri in Serie A: sono 132 divisi tra i 46 effettuati dai calciatori di Inzaghi e gli 86 subiti.

Gianluca Caprari, i tifosi del Benevento se lo augurano certamente, vuole proseguire la sua buona striscia contro la Fiorentina che, attualmente, è la squadra alla quale ha segnato di più: sono 4 i centri del fantasista giallorosso nella porta viola. Tuttavia Caprari è andato in gol solo in una delle ultime quattro gare disputate contro i toscani.